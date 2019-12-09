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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات في التجمع

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عاادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بمقاومة السلطات، وإهانة ضباط شرطة في التجمع.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد. ح"، عاطل، وآخرين، تهمة استخدام القوة والعنف مع رجال الضبط المكلفين بخدمة عمومية، بأن أشهروا في وجههما أسلحة بيضاء أثناء محاولتهم ضبطهم.

كما أسندت النيابة للمتهم وآخرين تهمة إهانة رجال الضبط بالقول أثناء تأدية عملهم، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.

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