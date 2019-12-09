تجديد حبس عاطلين لحيازتهما حشيش وبانجو في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 9 كيلو بانجو وحشيش في المرج.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م ع"، 32 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو و930 جرامًا، و820 جنيهًا، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.



كما تمكنوا من ضبط "ا ي" 43 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 22864 لسنة 2017م المرج "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو و15 جرامًا، و300 جنيه.



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.