حبس عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق الزراعية في قنا

قررت النيابة العامة في قنا، اليوم الإثنين، حبس تشكيل عصابي ضبطته وحدة مباحث مركز قنا، تخصص في السرقة بالإكراه وارتكاب جرائم سرقات على الطرق الزراعية، بمركز أبوتشت شمال قنا، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وكان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من "شعبان عبدالفتاح أحمد" 25 سنة، مقيم في السليمات بأبو تشت، بقيام شخصين بإيقافه على الطريق وسرقة التوك التوك توك، الذي يمتلكه، وإطلاق النار على قدمه اليسرى، وتبين أن المتهمين هما "فهمى. ح. ف" 27 سنة، عامل، و"فارس. ك. ع" 29 سنة، عامل.



تم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقات نارية، كما تم استعادة التوك توك المسروق، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.