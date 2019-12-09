تجديد حبس مقاول و3 مشرفين فى انهيار برج كهرباء أوسيم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، حبس مقاول و3 مشرفين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي خلف 5 قتلي ومصابين اثنين.



ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمتهمين، اتهامات القتل الخطأ لـ5 عمال والإصابة الخطأ لـ2 آخرين ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة.



وكانت استمعت النيابة على مدار يومين متتاليين لمدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان، وقال مدير المحطة إنه أثناء تواجده بالمحطة علم بالحادث فأسرع إلى موقع البرج المنهار وفوجئ بالحديد على الأرض وأسفله العمال الضحايا، فطلب سيارات الإسعاف وأبلغ الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت إلى المكان مع الاستعانة بقوات الإنقاذ البري من إدارة الحماية المدنية بالجيزة.



وأشار مدير المحطة، إلى أن قوات الإنقاذ اضطرت لاستخدام صواريخ كهربائية وأوناش لاستخراج جثامين الضحايا من أسفل أعمدة الحديد بعد قصها لضخامتها واستغرقت عملية البحث والعثور على المتوفين والمصابين قرابة ساعة ثم تم رفع آثار الحادث بالكامل.



وأفادت التحريات الأولية بأن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يفكون البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "110 أمتار"، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، وسقط العمال من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، ما أسفر عن مصرع 5 وإصابة اثنين آخرين.