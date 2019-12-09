وزير النقل أمام النواب: مفيش نجاح بييجى بفرد مهما كان شاطر

حضر وزير النقل، اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، لمناقشة طلب إحاطة لنقل تبعية الشركة القابضة النقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل.



وقال الوزير: "مفيش نجاح بييجي بفرد مهما كان شاطر"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعزز العمل الجماعى، لتحقيق وتنفيذ مطالب الشعب المصري.



وأشار إلى أن أي نجاح تحقق وسيتحقق في الفترة المقبلة يكون من خلال التعاون والتنسيق بين كل العاملين في الوزارة، لافتًا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أحد أهم أسباب النجاح.



وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: من حظ وزارة النقل أن يتولاها الوزير الحالى، لما يتمتع به من شفافية وصراحة، مشيرًا إلى أن وزير النقل محظوظ أيضًا بوجود لجنة متعاونة بهذا الشكل.



وحرص وزير النقل، على تقديم العزاء للجنة فى وفاة النائب محمد بدوى دسوقى، معلنًا أنه سيتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرته.