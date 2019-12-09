انطلاق ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات النسخة الـ12 لملتقى الأقصر للتصوير، والذي ينظمه قطاع التنمية الثقافية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الأقصر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والأجانب.



وتستمر الدورة هذا العام حتى 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 19 فنانا من 10 دول أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر، وهم من دولة جورجيا الفنان "نينو بوسيكاشفيلى" ومن إيطاليا الفنان "كونستانتين ميجليورينى" ومن دولة الهند "مادان لال" ومن صربيا "ميلان بانتيليتش" ومن الصين "لى دونجبو"، ومن اليونان "ميلتوس بانتلياس"، ومن السنغال "شاليز ليى" ومن الفنانين العرب "نبيل على" من دولة العراق، و"سعيد العلوى" من سلطنة عمان، و"محجوب حسن" من دولة السودان.