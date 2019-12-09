افتتاح معرض فنى فى الأقصر "صور"

افتتح العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، المعرض الفني بمدرسة السادات للتعليم الأساسي بأرمنت.



وتضمن المعرض العديد من التحف والأعمال الفنية التي استخدم فيها الطلاب مواد وأدوات بسيطة من البيئة، مثل الخيش وليف النخيل وأكواب الشاي البلاستيك المستخدمة من قبل، وأفرع الأشجار وقطع الزجاج وأطباق البيض والكرتون.



وأعرب عاشور خلال حديثه مع التلاميذ داخل المعرض عن إعجابه بالأعمال الفنية الموجودة، كما توجه بالشكر لموجه التربية الفنية إيمان عبدالعال ومدرسي التربية الفنية بالمدرسة، حيث طالبهم بتعميم الأعمال الفنية لتشمل كافة أنحاء المدرسة بما في ذلك سلال المهملات لتصبح أعمال فنية.



وعلى هامش المعرض استمع عاشور لبعض التلاميذ الموهوبين في الغناء والشعر والابتهالات الدينية، وقد وجه بضرورة رعاية تلك المواهب وتدريبها.



وخلال جولته داخل المدرسة تفقد خراطيم الحريق وحديقة المدرسة والفناء، وبعد أن استمع إلى شكوى إدارة المدرسة من تسرب المياه من الخزانات أعلى المدرسة أصدر تعليماته بمخاطبة هيئة الأبنية التعليمية على الفور لسرعة إصلاح تلك الخزانات.



كما وعد بالعمل على توفير تربة أفضل لفناء المدرسة حتى يتمكن التلاميذ من ممارسة الأنشطة الرياضية.



حضر الافتتاح أحمد مكي، مدير إدارة أرمنت التعليمية، وأحمد عكوش مدير التعليم الإعدادي والثانوي، وأبوالحجاج عطيتو مسئول الجودة، وخيرت أحمد الطاهر نائب رئيس مجلس الأمناء والأباء بالمحافظة.