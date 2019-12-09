الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"ضيف" يطالب الحكومة بوقف الذبح خارج السلخانات وتطوير المجاز

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
الدكتور البدري ضيف،
الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة القيام بدورها في وقف الذبح خارج السلخانات، مشيرا إلى أن ما يقرب من 50% من الذبائح تتم خارج السخانات.

وأرجع النائب في تصريحات صحفية له اليوم، السبب في زيادة نسبة الذبح خارج السلخانات، لضعف قيمة الغرامة المقررة، بما يشجع الجزارين في عد التوجه للسلخانات.

وحذر البدري ضيف، من استمرار هذه الظاهرة لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن عدد كبير مما يتم ذبحه خارج السلخانات يكون مصابا بالأمراض.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن مصر بها ما يقرب من 483 مجزر للحيوانات، 334 للفراخ ما بين قطاع عام وخاص، إلا أنها مهملة ولا يوجد بها أي تطوير، مؤكدا أن تطوير مجزر واحد منها كفيل بإغلاق مستشفى.

وأكد النائب، أن هيئة الخدمات البيطرية، أعلنت البدء في تطوير المجازر بداية من العام المقبل، قائلا: نتمنى أن يكون التطوير على المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود إيجابي في الحد من انتشار الأمراض.

وقال: في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بملف الصحة ويتم صرف المليارات عليه سنويا، يجب النظر في مسببات الأمراض ومنعها من الأساس، وفي مقدمة أسباب الأمراض التغذية، التي يجب مراقبتها بشكل جيد، ومنع وصولها للمواطنين في حالة إصابتها بأي ضرر.

وأشار ضيف، إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان، سبق ووافقت على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966، بإقرار زيادة الغرامات للذبح خارج السلخانات، حيث تم رفع العرامة من 5 جنيهات، لتصبح من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.

وأوضح البدري ضيف، أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن أنه سيتواصل مع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للنظر في التعديل خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تسدد 166 مليار جنيه من ديونها الخارجية والمحلية

منذ حوالي 20 ساعة

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من زوجة شادي الأمير بعد تسلم طفليها (فيديو)

الصور

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

مصر تسدد 166 مليار جنيه من ديونها الخارجية والمحلية

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في إسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

يوسف إدريس وأمل دنقل حاولا الانتحار.. وعالجا اكتئابهما بطريقة مبتكرة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

الصحة

3 فواكه تساعد فى القضاء على دهون البطن

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعلاقته بالأمراض

دراسة: صبغات الشعر تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

أفضل علاج للتخلص من مشاكل القولون نهائيا

الرئيس نيوز

"صعب".. الحكومة ترد على قانون يضم "الصناديق الخاصة" للموازنة

وكالة الفضاء المصرية: "موضوع الموبايل مافيهوش شبكة سينتهي"

انفراد| المالية تعزز مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة لصرف "الأدنى للأجور"

الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء بإلغاء صفة النفع العام لممر فى روض الفرج

منوعات

مقتل أكثر من 2000 حيوان نادر

اكتشاف نصب حجري منذ 265 سنة بالصين

رصد فهد الثلج فى موطن رئيسى لـ"الباندا"

"أثاث ثنائى اللغة".. أول معرض مصرى دنماركى بالمعادى (صور)

كشكول

بالصور.. احتفال "يوم الابتكار" بجامعة عين شمس

انطلاق ندوة "براءات الاختراع ودورها في تنمية الأبحاث" بعلوم القاهرة

جامعة القاهرة تطلق عددًا من المسابقات لطلابها لتنمية مواهبهم

اليوم.. "آليات مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

"خلوة النبى".. سبعة أيام فى مملكة الصوفية بـ«غرداية الجزائرية»

بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية..«شاب سودانى» يكفرأتباع الصوفية - فيديو

«الصوفية» تطالب المؤسسات الدينية بالتحرك لمواجهة ظاهرة الإنتحار

بحضور «مرشد العالمى للتصوف»..صوفية إندونيسيا تحتفل بمولد « عبدالقادر الجيلانى»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

العرض الأول لأوبرا "أورلاندو" يلقى نجاحًا

تعرف على شروط التقدم لجائزة فدوى طوقان فى الشعر

"الإنتاج الثقافي" ينفذ معرضا لفنون الخط العربي

تفاصيل برنامج "أنا متطوع" بمعرض الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك