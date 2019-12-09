"إسكان النواب" تبحث اختلاط مياه الشرب بالصرف بالجيزة

تبحث لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد، بشأن عدم القيام بمعالجة الصرف الصحي الذي يصب في محطة الصرف بقرية (عرب أبو ساعد) مركز الصف - الجيزة، وكذلك عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمركز الصف والقرى التابعة له بمحافظة الجيزة.



وتنظر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض المناطق بحي بولاق الدكرور، الجيزة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيص أرض محطة رفع أبو قتادة للنادي العربي بدلاور بنطاق حي بولاق الدكرور، الجيزة.



كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو بكر علي أبو بكر غريب، بشأن عدم استكمال أعمال الصرف الصحي ببعض القرى بمركز البدرشين ــ الجيزة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن عدم الانتهاء من محطة المياه المرشحة بدائرة منشأة القناطر ــ الجيزة.