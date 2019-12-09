الاستعلام عن حالة مصاب طعنه سائق بسبب أولوية المرور بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الإثنين ، بالاستعلام عن حالة مصاب شرع في قتله سائق في مشاجرة نشبت بينهما على أولوية المرور.



وكانت قد أمرت النيابة بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع فى قتل آخر بدائرة القسم.



كانت البداية بتلقي قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية العام، بوصول سائق، مصابًا بجرح قطعى بالبطن، فانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث.



وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشادة كلامية بين سائقين، بسبب خلافات على أولوية التحميل، وتطور الأمر إلى مشاجرة، استل على إثرها المتهم سلاحًا أبيض، وأصاب المجني عليه بجرح قطعى بالبطن.



تم ضبط المتهم ويدعى "م. ف" 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.