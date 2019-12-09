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حوادث

تجديد حبس سيدة استعانت بعشيقها لسرقة شقيقتها في الهرم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس ربة منزل وعشيقها وصديقه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة منزل شقيقة المتهمة الأولى في الهرم.

وأفادت التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من "رانيا" ٣٣ سنة، ربة منزل، ومقيمة في أبراج الحرمين بالمريوطية الهرم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي ٣٦٢ ألف جنيه و١٩ غوايشة مختلفة الأحجام و14 خاتم مختلف الأحجام و٨ ساعات من شقتها.

نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين بعدما تبين عدم وجود آثار عنف بمداخل الشقة ومنافذها، وأن مرتكب الجريمة على علاقة بملاكها واعتاد التردد عليها، حيث تبين أن شقيقة المجني عليها وراء السرقة التي استعانت بعشيقها وصديقه وسهلت لهما الدخول للاستيلاء على متعلقاتها ومصوغاتها الثمينة وأموالها.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الرئيسية أنها خططت للجريمة لامتلاك شقيقتها أموالًا طائلة وتعيش في ثراء ورفاهية، خاصة أن زوجها يمتلك مطعم بدولة السعودية ويغدق على شقيقتها بالأموال مرددة: "معيشها في عز".. فقررت الاستفادة من تلك الأموال واتفقت مع المتهمين الآخرين ونفذا الجريمة بعدما اعطتهما نسخة من مفتاح شقة شقيقتها مستغلين خروجها من المنزل في الموعد الذي أخبرتهما به".

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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