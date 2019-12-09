أفريقية النواب تستقبل سفير رواندا اليوم

تستقبل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، سفير دولة رواندا لدى القاهرة صالح هابيمانا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية- الأفريقية.



تأتى لقاءات اللجنة مع سفير رواندا، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المهتمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.