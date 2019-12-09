مصرع سائق اصطدم بعمود إنارة في المنيا

لقى سائق تروسيكل مصرعه بعد اصطدامه بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقل جثته إلى مستشفى ملوي العام.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول أحد الأشخاص للمستشفى وبه عدة إصابات في أماكن متفرقة من جسمه جثة هامدة.



تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن الجثة لشخص يدعى "نجاح محمد محمد صالح" 43 سنة، سائق تروسيكل، ومقيم في قرية درة التابعة للمركز، وأنه أثناء سيره بالتروسيكل بالطريق الزراعي وأمام قرية أم تسعة اصطدم بعامود إنارة فلقي مصرعه.



تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ملوي العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الحادث.