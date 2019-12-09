اقتصادية النواب تشيد بمقترح إنشاء فروع لخدمات المستثمرين

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وضع خطة لإقامة مناطق حرة وفروع لخدمات المستثمرين بالمحافظات.



وأوضح فى بيان له، أن وزارة الاستثمار تقترح إنشاء أفرع لها فى المحافظات لتسهيل إجراءات إصدار التصديقات اللازمة للمستثمرين سواء المحلى أو الأجنبى، مؤكدا أن ذلك الأمر يتطلب من المحافظين أن يضعوا أيديهم على الأراضى المتاحة للاستثمار والأنشطة المطلوب الاستثمار فيها طبقا لطبيعة المحافظة ومنتجاتها سواء حيوانى أو داجنى أو تعدينى أو صناعى.



وأكد أن إنشاء فروع لخدمات المستثمرين فى المحافظات يسهل الأعمال اللازمة لإصدار التراخيص، ويوفر الوقت على المستثمر ويقضى على الروتين، وبالتالى فلن يحتاج المستثمر أن يتوجه لوزارة الاستثمار لكى يخاطب المحافظة.



وأضاف أن وجود مكاتب للاستثمار فى المحافظات سيجعل هناك إمكانية لدى كل محافظة لكى تجمع الطلبات التى تعرض عليها من المستثمرين، مشيرا إلى أن هذه المكاتب ينشأها محافظ الإقليم وبرئاسته للبت فيها، بحيث تنشئ كل محافظة لجنة عليا للاستثمار تقوم بالنظر فى مطالب المستثمرين طبقا لخريطة الاستثمار وإمكانيات المحافظة المتاحة.



واختتم: " بصدور قانون الاستثمار الجديد كان هناك مجموعة مواد لإنشاء النافذة الواحدة، والتى اقترحت لتسهيل الأعمال التى يتطلبها منح الموافقة للمستثمر وتسهيل عملية الإجراءات والابتعاد عن الروتين".