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حوادث

الرقابة الإدارية ترصد إنجازات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد كان ضرورة لتعزيز الجهود المبذولة للتوعية بمخاطر الفساد، وسُبل منعه على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وعن تاريخ صدورها نوهت الهيئة، أنه صدر القانون رقم 207 لسنة 2017 والمعدل للقانون رقم 54 لسنة 1964 المنظم لعمل هيئة الرقابة الإدارية وتضمن استحداث إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة، وخلال فبراير 2018 تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق وتفعيل نشاطها، وقدم الرئيس 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد.

وقد بدأت الأكاديمية نشاطها التدريبى من بداية سبتمبر 2018، وعقدت خلالها وحتى الآن 288 برنامج تدريبي في الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، ونظم الحوكمة، والمراجعة والتدقيق الداخلى وغيرها من البرامج التخصصية.

ودربت ما يقرب من 9000 متدرب من مختلف قطاعات الدولة (وزارات وهيئات، جامعات، شركات، مشيخة الازهر والكنيسة القبطية، مؤسسات أهلية واتحادات نقابات،...)، بالإضافة الى متدربين من جهات انفاذ القانون المختلفة (أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات،..) والبرلمان والخارجية والعاملين بالسفارات العربية لجمهورية مصر العربية.

كما حصل 83 دارسًا على درجة الماجستير في مجالات القانون وإدارة الاعمال، و22 دارسًا على درجة الدكتوراه، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي مجال تدريب الدول الإفريقية، وفي إطار المنحة المقدمة من رئيس الجمهورية للكوادر العاملة في مجال مكافحة الفساد، فقد تم تدريب 164 متدربًا من أصل 250 فرد، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما تم بالتنسيق والتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة، تدريب 357 ضابط من الضباط الأفارقة على التعريف بالفساد وسبل الوقاية منه.

أما من خلال التدريب الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية، فقد سجل 5538 زائرًا بياناته للتدريب على برنامج نشر قيم النزاهة والشفافية، واجتاز البرنامج منهم 3549 متدربًا.

وفي مجال التعاون الدولي للتعريف بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، استقبلت الأكاديمية العديد من الوفود والزيارات الخارجية للدول الأجنبية والعربية وممثلى بعض الكيانات الدولية حيث بلغ عدد زوار الأكاديمية، ما يقرب من 153 زائرًا.

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