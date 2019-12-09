حبس عاطل متهم بالتحرش بجارته في السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الاثنين، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهام ربة منزل له بالتحرش بنجلتها القاصر، بمنطقة النهضة في السلام.



وقالت المبلغة "س. م " إنها تعيش هي ونجلتها بمفردهما بعد وفاة زوجها، وتفاجئت بأن نجلتها رافضة الخروج من الشقة خوفًا من جارها، وأوضحت الطفلة لوالدتها أنه تحرش بها أكثر من مرة على سلم العقار.



فيما أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، موضحًا أن الطفلة من عمر أبنائه ولم يتحرش بها مطلقًا مثلما تدعي، مضيفًا أن هناك خلافات جيرة بينهم طوال الوقت وهذا هو السبب الحقيقي لهذا الإدعاء.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام ثانى من سيدة تتهم جارها بالتحرش بنجلتها القاصر وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الإدعاء وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة السلام ثانى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.