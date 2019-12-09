كثافات مرورية متحركة بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الصباحية، اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير، ومنع حدوث تكدسات.



حيث ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى الدائري المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد، وكذلك شهد كوبري أكتوبر المتجه من التحرير لرمسيس والعكس من الدمرداش لرمسيس وجود بعض الكثافات.



كما شهد المحور عند الدائري اتجاه المهندسين، وشارع رمسيس من غمرة للعباسية، ومحور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر، ومحور صلاح سالم، ومحور 26 يوليو، كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان، وجوزيف تيتو اتجاه شيراتون، ومحور صفط اتجاه الدائري، وشارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة، زحام مروري.



وفي منطقة شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية، ظهرت أيضًا بعض الكثافات.



وتجري الإدارة العامة للمرور جهود أمنية مكثفه لسحب هذه الكثافات والدفع برجال المرور لتيسير حركة السيارات.