مسجل يضرب "رضيعة" زوجته حتى الموت في شبرا الخيمة

لقيت طفلة في شبرا الخيمة مصرعها في مشاجرة بين زوج أمها ووالدتها بسبب الخلافات الزوجية، حيث تعدي الزوج على الطفلة ووالدتها بالضرب المبرح، مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بإصابات بالغة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول "رفيده. م. ا" 6 أشهر، مصابة بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموي داخلي بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامة، ووالدتها "ورد. ي. ر"، ربة منزل، مصابة بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجة بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبسؤال الثانية إتهمت زوجها "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة" مسجل شقي خطر، بالتعدي عليها وابنتها بالضرب وإحداث إصابتها ونجلتها التي أودت بحياتها بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 8365 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.