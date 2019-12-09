الكشف على 1377 مواطنا بقرية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشئون الصحية.



حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وأن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وكشف التقرير الذي تم عرضه على المحافظ أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية قفطان الشرقية مركز سمسطا مكونة من 10 عيادات، ويضم 9 تخصصات حيث تمكنت القافلة من الكشف على 1377 مواطنا معمل دم 74، معمل طفيليات 28، حالات الأشعة 25، و8 نفقة دولة، وتحويل عدد 12 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، 27 حالة موجات فوق صوتية، تثقيف صحي 129، وتنوعت موضوعات الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي السعار إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط السكر السمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدات الحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، وعمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 110 مواطنين.



وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إلى إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه القوافل المهمة التي تشهد دعما نوعيا من وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل العلاجية بالوزارة، وأن تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية.