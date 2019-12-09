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حوادث

مصرع طفل سقط عليه حائط منزل فى سوهاج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
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لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالأذنين، بعد أن سقط عليه حائط منزل، بدائرة مركز جرجا في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل "محمد. ف" 5 سنوات، مقيم بدائرة المركز، جثة هامدة.

وقال ابن عم والد الطفل "الأمير. م" 64 سنة، مزارع، إن الطفل كان يلهو في حوش ملحق بمنزله، عندما سقط عليه حائط، ما أدى إلى مصرعه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وأفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذنين، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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