مصرع شاب وإصابة والده وشقيقه في حادث بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب والده وشقيقه بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم في سوهاج.



تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر" بدائرة المركز.



وتبين من تحريات المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم، أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "حازم. ح" 27 سنة، مندوب مبيعات، اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.



نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة مرافقيه والده "حسن. ع" 66 سنة، بالمعاش، وشقيقه "شريف" 37 سنة، مندوب مبيعات، بكسور وكدمات متفرقة في الجسم.



وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أخميم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.