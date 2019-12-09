أبوالعينين: التنمية العمرانية فى مصر إنجاز تاريخى "فيديو"

قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية، إن ما يحدث في مصر من تنمية عمرانية متكاملة يعد إنجازًا تاريخيًا يحسب للحكومة المصرية بفضل الدعم القوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاقتصاد الوطني.



وأضاف "أبوالعينين"، خلال كلمته بمؤتمر "مدن المستقبل في مصر"، أن المدن الصناعية المتخصصة مفتاح التنمية خلال المرحلة المقبلة، وهي سبب نهوض اقتصاد العديد من الدول مثل الصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن نموذج المدن الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تمتلك قوانين خاصة وقواعد مختلفة للتصنيع والتسويق هي النموذج الأنجح على الإطلاق.



وأشار "أبوالعينين"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت أكثر من 240 مدينة صناعية من هذا النوع، وهي التي قادت طفرة التنمية، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لتسويق النجاحات التي حققتها مصر في المجالات المتنوعة حتى تشكل عامل جذب للاستثمار الأجنبي.