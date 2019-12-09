فتح باب التقديم للدفعة 3 من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها.ويستهدف البرنامج موظفي الدولة الذين يتراوح أعمارهم من 30 إلى 45 عامًا، وسيستمر التسجيل بدءًا من اليوم 8 ديسمبر وحتى 5 يناير 2020.يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فعالية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.وقد تقدم للدفعة السابقة 11 ألف موظف، نجح منهم 80 فقط اجتازوا جميع الاختبارات اللغوية واختبارات المعرفة العامة والاختبار النفسي والمقابلات الشخصية.وأوضحت الأكاديمية أنه يمكن التسجيل من خلال الرابطوأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.