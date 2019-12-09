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محافظات

محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج دفعة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
الدكتور أحمد الأنصاري،
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذي أُقيم بالمركز الاستكشافي للعلوم، بمركز ومدينة الفيوم.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبا عن وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور ياسين مبارك ممثل وحدة الدعم الإيطالي، والسيد كاميلو جورجي رئيس قطاع التعليم بالسفارة الإيطالية، والسيد ماورو دى فيليبو ممثلًا عن إقليم إميليا رومانيا الايطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، والأستاذ محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والعميد طارق محمد عادل المستشار العسكرى للمحافظة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقي للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 100 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة، وتسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلًا عن تكريم الشركات والمصانع التى استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذى يتواكب مع المعايير العالمية، متمنيًا لهم حياة عملية ناجحة، مؤكدًا أن تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصًا أكبر للشباب فى مجالات العمل المختلفة، معربا عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم فى توفير الدعم اللازم لأبنائهم حتى تخرجهم.

كما أكد محافظ الفيوم على حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب لتخريج أجيال تسهم في النهوض بالمحافظة في مختلف القطاعات التنموية متسلحين بالعلم والتكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، حرص الدولة على الارتقاء بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، مشيرا إلى أن مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم يمثل أحد ثمار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية في تخريج طالب متميز تعليميًا ومهاريًا وحرفيًا.

وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ الفيوم عددا من الورش بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل، واستمع لشرح من الطلاب حول آليات التدريب، والمهام التي يؤدونها على الآلات التي يتدربون عليها.

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