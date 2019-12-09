هشام العسكري يناقش مراقبة الأرض في مكتبة الإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، الساعة الثالثة عصرًا، محاضرة عامة بعنوان "مراقبة الأرض وعلوم البيانات لمعالجة مصير النظم البيئية".



ويلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور هشام العسكري؛ أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم، في جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكي، وهو أحد علماء مصر البارزين بالخارج، وأحد علماء "مصر تستطيع".



تعد المحاضرة واحدة من سلسلة المحاضرات التي ينظمها مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية من خلال برنامج الباحث الزائر، الذي يتم من خلاله دعوة أحد علماء مصر البارزين بالخارج للتحاور ومشاركة الخبرات الدولية مع الباحثين المصريين والمهتمين.



تأتي هذه المحاضرة في إطار الاهتمام الوطني والعالمي بالذكاء الاصطناعي. تتناول المحاضرة التطورات الحديثة في هذا المجال؛ ما يتيح فهمًا أعمق ومعرفة أفضل بالنظم البيئية، مع عرض أحدث أدوات ومناهج التحليل الجغرافي المتوافرة في مجال الذكاء الاصطناعي.