التأمين الصحي: تسجيل 520 ألف مواطن بجنوب سيناء والأقصر

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، إنه يجرى التركيز الآن على تجهيز المستشفيات وخدمات الرعاية الأولية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في الأقصر وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن عدد التسجيل بتلك المحافظتين وصل إلى 520 ألف مواطن.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن عدد تسجيلات إجمالي الخمس محافظات الخاصة بالمرحلة الأولى وصل لمليون و400 ألف مواطن، منوهًا أنه لا توجد شروط للتسجيل في المنظمة، ولكن على كل مواطن التأكد من وجود البطاقة الشخصية معه خلال القيام بعملية التسجيل.



وأشار إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور هام جدًا في تعريف المواطنين بعملية التسجيل، وكيفية التسجيل بالمنظمة، منوهًا بأنه سيتم إقامة حملة توعوية جديدة بجنوب سيناء والأقصر لرفع وعي المواطن بأهمية المشاركة فى التأمين الصحى، لحفظ وسلامة جميع المواطنين.