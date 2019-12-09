اليوم.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات في الغربية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، المؤتمر السنوي الثاني حول التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالغربية بعنوان "رؤى مصرية حول الوعي المجتمعي بمشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول" وذلك بمسرح المركز الثقافي بطنطا.



وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحضور الفنان أحمد بدير، ضيف شرف المؤتمر، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.



وقال محمد السيد شفيق، مدير عام الثقافة بالغربية، إن المؤتمر يقام لمدة يوم واحد برئاسة الدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية ومستشار التربية البدنية الخاصة وأمين عام المؤتمر الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق، ومقررا المؤتمر نجلاء نصر مديرة قصر ثقافة طنطا، والسيد السعداوي مدير الإدارة الثقافية.



وأضاف أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات بحثية حول الرؤية المصرية للصورة الإيجابية نحو الأشخاص ذوى الإعاقة ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم، ويقام معرض فني على هامش فعاليات المؤتمر وعروض فنية للموهوبين تقدمها فرقة جمعية النور والأمل للكفيفات بطنطا، ومدرسة التربية الفكرية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الإعاقة.