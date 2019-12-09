أمريكا تطالب السودان بـ11 مليار دولار

أعلن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك عن انحسار شروط واشنطن لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، بقضية تعويض ضحايا الإرهاب من الأمريكيين.



وأشار حمدوك في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في مطار الخرطوم الدولي، عقب زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت 6 أيام بدعوة من واشنطن، إلى أنه لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بشأن التعويضات، مشيرا إلى انحسار شروط واشنطن لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، بقضية تعويض ضحايا الإرهاب من الأمريكيين، في القضية المرتبطة بالهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998.



ولفت إلى أن واشنطن خفضت خلال المحادثات، مطالباتها بتعويضات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمريكيين، من 11 مليار دولار، إلى مئات الملايين فقط.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أعرب خلال لقائه حمدوك السبت الفائت في البيت الأبيض، عن حرص واشنطن على شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.