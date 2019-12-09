مصرع وإصابة سياح عقب ثورة بركان بنيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزلندية مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من السياح إثر ثوران بركان جزيرة "وايت ايلاند".



ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، عن نائب مفوض الشرطة النيوزيلندية جون تيمز قوله "نحن نعمل على حصر عدد الضحايا..في هذه المرحلة التوجه إلى الجزيرة أمر بالغ الخطورة، مع ذلك فإننا نواصل تقييم الظروف"، منوها بأن الشرطة تعمل مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ لتنسيق عملية البحث والإنقاذ.



يذكر أن جزيرة "وايت ايلاند" غير مؤهلة بالسكان، لكن يتم زيارتها بانتظام من قبل مجموعات صغيرة من السياح، فيما تعتقد الشرطة أن حوالى 50 شخصا كانوا بالجزيرة وقت ثورة البركان.