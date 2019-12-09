بومبيو يستقبل وزير الخارجية الروسي غدًا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، سيستقبل غدا الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن.



وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان لها أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الاثنين - إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة بواشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".



ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.