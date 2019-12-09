شركتا برمجيات تطوران نظام تشغيل بقدرة تنافسية كبيرة

أعلنت شركة "سي إس 2 سي" الصينية المحدودة للبرمجيات القياسية أنها طورت بشكل مشترك مع شركة تيانجين كايلين "تي كيه سي" المحدودة للمعلومات نظام تشغيل محليا.



وقال المدير العام لشركة (سي إس 2 سي) "هان ناي بينغ" - في تصريحات اليوم - إن الخطوة المذكورة تعتبر حاجة ملحة لتطوير نظام تشغيل مستقل ومحلي مع نظام موحد ونظام إيكولوجي لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين، مشيرا إلى أن النظام يحتوي على نحو 100 من حقوق الملكية والبراءات، ويتميز بقدرة تنافسية جوهرية في مجال منتجات وتقنيات السلامة المستقلة.



وأضاف أن نظام التشغيل الجديد يدعم معظم منصات أجهزة الكمبيوتر المفتوحة بشكل كامل في الداخل والخارج، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمنتجات المدمجة، بالإضافة إلى سحابة كايلين والبيانات الكبيرة.



وكانت شركتا "سي إس 2 سي" الصينية المحدودة للبرمجيات القياسية وتيانجين كايلين "تي كيه سي" المحدودة للمعلومات قد

فازتا بشكل مشترك بالمركز الأول في جائزة التقدم العلمي والتكنولوجي الوطنية الصينية لعام 2018.