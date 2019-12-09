الأنبا ماركوس يترأس صلاة القداس الإلهى بدير القديسة دميانة

تراس الأنبا ماركوس أسقف دمياط والبراري وكفر الشيخ؛ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري صلاة القداس الإلهي؛ بدير القديسة دميانة بالبراري.



شاركه في صلاة القداس الإلهي لفيف من كهنة الإيبارشية، بالإضافة إلى راهبات الدير.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.