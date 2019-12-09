الأنبا مقار يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء

ترأس الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا توماس بعزبة ناشد.



شاركه في صلاة القداس الإلهي لفيف من كهنة الإيبارشية، بالإضافة إلى الشعب القبطي.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.