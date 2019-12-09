بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد العذراء بغيط العنب فى الإسكندرية

ترأس الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وسائر الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء مريم، فى كنيسة العذراء مريم بغيط العنب بالإسكندرية.



واحتفل البطريرك إبراهيم إسحق أيضًا مع شعب الكنيسة بعيد تأسيس الكنيسة الخامس والثمانين.



وشارك بفعاليات الاحتفال الأب ميشيل شفيق راعي كنيسة السيدة العذراء بالاسكندرية، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة.



ومن ناحية أخرى.. كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، صوم الميلاد، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في 24 ديسمبر، وتحتفل الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد فى 25 من نفس الشهر.