وفد مطرانية شمال سيناء يهنئ المحافظ ونائبه بتجديد الثقة

زار وفد من مطرانية شمال سيناء مبنى محافظة شمال سيناء بمدينة العريش، حيث قدموا التهنئة للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام الخولي نائب المحافظ بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارهما في منصبيهما بمحافظة شمال سيناء.



وأناب نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وكيل المطرانية القس غبريال ابراهيم والقمص موسيس ناعوم والقس إبراهيم إيميل لتقديم التهنئة.



وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد 26 نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.