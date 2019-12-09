تدشين كنيسة جديدة بسمالوط

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهى، بكنيسة جديدة باسم القديس مار بولس الرسول بقرية دفش، بسمالوط_المنيا.



وقام الأنبا بفنوتيوس، بتدشين الكنيسة الجديدة باسم القديس مار بولس الرسول، كما تم تدشين المعمودية والأيقونات.



الجدير بالذكر أنه يوجد بالكنيسة التي أقيمت على مساحة ١٣٠٠ متر - مبنى خدمات على نفس المساحة به فصول تربية كنيسة، حضانة، نادي اجتماعي وقاعة عزاء.



ويوجد بقرية دفش كنيستان أخريتان، هما كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيد مارجرجس.



كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد 26 نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.