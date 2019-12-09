مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا يزور دير الأنبا شنودة

زار أسقف الكنيسة الروسية ببلجيكا Bishop Simon بمرافقة اثنين من الكهنة وزوجاتهم دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج.



وكان في استقبالهم الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير وعدد من رهبانه.



تأتي زيارة Bishop Simon للدير ضمن جولة بأديرة الصعيد.



وقام الوفد الروسي بجولة بالدير الأثري وتعرفوا على تاريخه وتاريخ حياة القديس الأنبا شنودة والقوانين التي وضعها للحياة الرهبانية.



ومن ناحية أخرى.. كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد 26 نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.