"الجرى نصف الجدعنة".. كرنفال للتوعية بمخاطر الإدمان للمرحلة الإعدادية

نظمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمدينة السلام، كرنفال لفتيان وفتيات إعدادي، تحت عنوان "الجري نصف الجدعنة".



وشارك بفعاليات الكرنفال ما يقرب لـ١٧٠ فتى وفتاة، وذلك لتوعية أبناء المرحلة الإعدادية من مخاطر التدخين والوقوع تحت وطأة الإدمان.



تولى تقديم فقرات الكرنفال أعضاء برنامج "الحياة الأفضل" التابع لأسقفية الخدمات واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بالاشتراك مع خدام الكنيسة ذاتها.



وتضمن الفقرات عمل بانورما شاملة وكورس توعية عن أنواع التدخين والإدمان وكيفية الامتناع والتخلص منه. كما تم عمل ورش عمل وفقرة الاسكتش تمثيل مسرحي وفقرة ألعاب.



ومن ناحية أخرى.. كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد 26 نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.