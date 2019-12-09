الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهى فى مطرانية المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص القداس الإلهى بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، وسط حضور عدد غفير من الكهنة وشعب المنطقة.



وعقب القداس الإلهى تفقد الأنبا مكاريوس، عدد من المرضى والمسنين بمنازلهم من بينهم سيدة مسنة تدعى حنينة بنيامين وتبلغ من العمر ١١١ سنة في قرية هندي بغروب المنيا.



وكانت قد احتفلت إيبارشية المنيا خلال الأيام الماضية، بمرور 41 عامًا على سيامة الأنبا مكاريوس راهبًا.



ومن ناحية أخرى.. كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد 26 نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يختتم بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن اللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.