"أثاث ثنائى اللغة".. أول معرض مصرى دنماركى بالمعادى (صور)

نظمت المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، معرض "أثاث ثنائي اللغة"، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر من السادسة إلى العاشرة مساءً، بمقر معرض بينوكيو بالمعادي الجديدة.



وجسد المعرض فكرة الدمج بين الثقافتين المصرية والدنماركية في مجال تصميم وتصنيع الأثاث، وقدم تصميمات اتبعت منهجيات التصميم الدنماركية المعاصرة، مستوحاة من الأثاث الفرعوني والتقليدي ومصنعة بأيدي مصرية.



صمم المعروضات مصممين من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة بكوبنهاجن، بالإضافة إلى بعض المصممين المصريين.