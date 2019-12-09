إرسال عينات 15 ألف عبوة مستحضرات تجميل للمعمل الكميائى

أمرت نيابة المرج الجزئية، بإرسال عينات من 15 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، إلى المعمل الكميائى، لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن لمستحضرات التجميل فى المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بحيازة شخص لمستحضرات مجهولة المصدر، بعد تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة العامة، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط أحد الأشخاص مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مُستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل المخزن على (15660) عبوة مستحضرات تجميل (شامبو، معجون أسنان، غسول جسم، زيت شعر، شاور جيل - كريم بشره).. جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

