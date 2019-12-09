إحالة 3 متهمين بخطف ميكانيكى بحلوان للمحاكمة

قررت نيابة حلوان الجزئية، إحالة 3 أشخاص للمحاكمة، متهمين بخطف ميكانيكي وهتك عرضه، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.



تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي رئيس مباحث حلوان بلاغًا من ميكانيكي، مفاده، تعرضه للخطف على يد 3 أشخاص هم كل من، "سعيد. س. غ"، 40 سنة، وشقيقه "غنيم"، واللذان يعملان خفراء بجراج للتكاتك بمنطقة عرب راشد، وصديقهما "أحمد. ح"، 35 عاما، عاطل، الذين احتجزوه لمدة يومين، وأرغموه على توقيع إيصال أمانة، واعتدوا عليه وهتكوا عرضه، بسبب اشتباههم في سرقته محتويات من داخل الجراج محل عملهم، وقيامهم بإجراء عملية البشعة بمحافظة الإسماعيلية عن طريق وضع سكين مشتعل في فمه، إلا أن البشعة أخبرت الجناة بالشك فيه.



وبتوقيع الكشف الطبي على الضحية تبين أنه مصاب بجروح وحروق نتيجة تعذيبه، وجود سحجات وكدمات، وآثار حروق بالساقين وجدار البطن والمقعدة والظهر والكتف اليمنى واليسرى.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث حلوان، من القبض على المتهم الأول والثاني، وعثر بحوزتهم على إيصال الأمانة الموقع بخط الضحية.



وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.