إحالة تاجر قطع غيار سيارات مغشوشة لمحكمة الجنح فى الساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بإحالة صاحب مخزن، إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة حيازة وبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.



بدأت القضية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من ضباط إدارة مباحث التموين بالقبض على "م.ر" 64 سنة صاحب مخزن قطع غيار سيارات فى الساحل، بتهمة إدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وقال الإخطار إن القوة عثرت داخل المخزن على "1350 سير سيارة، 500 قطعة رولمان بلى، 840 أنبوبة سليكون، 300 طاقية كاوتش، 200 عبوة زيت سيارة" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف المتهم بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.