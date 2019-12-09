اليوم.. محاكمة المتهمين فى "أحداث الوراق"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بـ"أحداث الوراق".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل وجمال أحمد.



كانت قد تلت النيابة العامة الجلسة السابقة أمر الإحالة، وذكرت بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشترك المتهمين مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.



ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وطلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات جميعهم لمناقشتهم.