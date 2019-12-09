أبرز 6 قرارات للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى

بعد مرور عامين على تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ترصد الدستور أبرز 6 قرارات اتخذها المجلس الذي تم انشائه بعد توجيهات رئاسية لحماية البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل فيه جميع الأطراف المعنيين بالأمن القومي وبإدارة وتشغيل البنى التحتية في القطاعات الحيوية والمرافق العامة، وذوي الخبرة في القطاع الخاص والجهات البحثية والتعليمية.



1- أطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تهدف إلى تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع.



2- إطلاق المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي ينظمه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG – CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي ناقش عدد من القضايا منها إجراءات الأمن والسلامة في انترنت الأشياء والمدن الذكية وأفضل ممارسات فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ومخاطر الأمن السحابي، التحديات والإجراءات اللازم اتخاذها وهجمات شبكات الوايفاي وانترنت الأشياء التحديات وإجراءات التخفيف من حدتها.



3-إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في قطاعات الدولة الحيوية، وبرنامجا لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامجا للتوعية المجتمعية.



4- تم مواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة خاصة هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البنى التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية وهذه الجرائم حققت خسائر تصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية عام 2019.



5- إنشاء وحدات "سيرت" في القطاعات الحيوية وتفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الخاصة، ومناقشة الانضمام إلى الاتفاقية الإفريقية للأمن السيبراني.



6- تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.