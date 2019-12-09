نائب محافظ بنى سويف للشباب: البلد مش هتتقدم وأنت قاعد على "فيس بوك"

وجه بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، رسالة للشباب لحثهم على المساهمة في تطوير الدولة، ودفعها نحو التقدم والتنمية.



وقال "بلال" خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"ساعدوا أنفسكم، وشاركوا بالإعلان عن المشاكل التي ترون أنها إذا انحلت البلد تكون أفضل، فالنقد فقط لن يصل لشيء، لكن عندما تشارك وتقول كلام واقعي قابل للتنفيذ".



وأضاف: "كنا بنقول حاجات، كان لا يمكن أن تتحقق لأنها خارج إطار القوانين، فلا تظل في موقع المتفرج، وإنما تعال نتعلم سويًا، واعتبرها قضية جيلك، ادعم النواب المحافظين، لأنه لو قدر النجاح لهذه التجربة، سيكون الشباب المصري في صدارة كل شئ".



واردف: "لن ترى بلدك أحسن وأنت قاعد على فيسبوك، وأنت تنتظر الدولة تعينك، لأنه غير موجود في أي دولة أنها تعين الشباب، وإنما دور الدولة توفير سبل النجاح في حياتك العملية، وعليك أن تجهز نفسك".