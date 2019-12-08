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وفاة رجل وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بتورونتو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:51 م
جريدة الدستور
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أعلنت شرطة تورونتو الكندية، الأحد، وفاة رجل فى المستشفى جراء إصابته فى حادث لإطلاق النار وقع مساء أمس السبت فى "نورث يورك" بمقاطعة أونتاريو، مشيرة إلى أن الحادث خلف مصابين فى حالة خطرة.

وذكرت الشرطة، اليوم، أن محققى قسم جرائم القتل تولوا التحقيق حاليا، وقاموا بإبلاغ أقارب المتوفى.

ويأتى الحادث ضمن سلسلة من أعمال العنف من طعن وإطلاق نار تشهدها مدينة تورونتو.

ووقع الحادث بين سيارتين متحركتين فى الممرات المتجهة جنوبا بين منطقتى "ستيلز أفينيو" و"فينش أفينيو ويست"، حيث أفادت ستايسى ديفيس، من شرطة تورنتو، بأن رجال ثلاثة أطلق عليهم الرصاص، وكانوا جميعا فى سيارة واحدة.

أضافت ديفيس للصحفيين، أن الشرطة تلقت مكالمات تفيد بإطلاق النار بالقرب من محطة وقود بالطريق السريع "400"، وأن المشتبه بهم كانوا فى سيارة يطلقون النار على الضحايا، فيما ذهب أحد الرجال إلى محطة الوقود لإبلاغ الشرطة التى هرعت إلى مكان الحادث.

وأعادت شرطة مقاطعة أونتاريو فتح ممرات الطريق السريع "400" جنوبا، وأُغلقت الممرات والسلالم مساء السبت للسماح للضباط بالتحقيق، ولم يتم إصدار أى وصف للمشتبه بهم أو لسيارتهم.

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