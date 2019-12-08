إنستجرام تضع إجراءات جديدة لحماية المراهقين

أعلنت شبكة إنستجرام عن الاستعلام عن تاريخ الميلاد عند قيام المستخدم بإنشاء بروفايل جديد، والذي يتطلب أن يبلغ المستخدم 13 عاما على الأقل، ويسري نفس هذا الشرط عند إنشاء حساب بشبكة فيسبوك المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي عبر الصور.



وهناك وظيفة أخرى تساعد المستخدم على استعمال شبكة إنستجرام بشكل أكثر ملائمة للفئة العمرية، حيث يمكن رفض تلقي الرسائل المباشرة من جميع الأعضاء أو إمكانية الإضافة إلى المجموعات، وبدلًا من ذلك يمكن للمستخدم تقييد هذه الخاصية على الأعضاء الذين يمتلكون هذه الحقوق فقط أو الذين يتابعونه.



وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي أن تاريخ الميلاد يظهر في إعدادات الحساب فقط، ولن يكون ظاهرا لأي شخص، وإذا قام المستخدم بربط حسابه بشبكة إنستجرام مع حسابه بشبكة فيسبوك، فسوف يتم اعتماد تاريخ الميلاد تلقائيا، وأوضحت شبكة إنستجرام أنها تستغل المعلومات العمرية من أجل إعطاء المستخدمين الشباب نصائح حول إعدادات الحساب والخصوصية وحماية البيانات.