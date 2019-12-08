هاشتاج "أمير الإرهاب" يتصدر تويتر.. والباز: وثق الأعمال الكاملة لجرائم تميم

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أبرز التدوينات على هاشتاج "أمير الإرهاب"، الذي حاول المغردون من خلاله توثيق جرائم أمير قطر الأمير تميم بن حمد.



وتضمن الهاشتاج العديد من الانفوجرافات عن جرائم تميم في قمع الشعوب العربية، وآخرى عن جرائم يوسف القرضاوي الذي يأويه تميم، وفتاويه التي تدعم الإرهاب.



وأشار "الباز"، إلى أن الهاشتاج الذي تصدر موقع "توتير"، بمثابة الأعمال الكاملة للإرهابي الواقع من تميم بن حمد، على المنطقة ومشاركته في الحروب على البلاد العربية، مشيرًا إلى أن هناك تشريح واضح لأعماله التي ارتكبها ضد الإنسانية.