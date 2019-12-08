عمرو أديب: أتمنى أن يكون 2020 هو عام القطاع الخاص

طالب الإعلامي عمرو أديب، إن يكون عام 2020 هو عام القطاع الخاص، وطالب البنك المركزي بتقليل فوائد إقراض القطاع الخاص، وتقليل الضرائب.



وأضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمُذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مبادرة البنك المركزي لرفع الديون عن المصانع، جعلت القطاع الخاص يتنفس، وقللت من المنافسة بين القطاع الخاص والدولة، ولابد أن يزدهر القطاع الخاص ويكبر، والأهم هو تقديم التسهيلات للمستثمر الأجنبي".



وتابع: "البنية الأساسية للدولة أصبحت مؤهلة من طرق ومستشفيات وكهرباء وغاز، وقطاع البترول والغاز هما نموذجًا للتعاون بين قطاع البترول والقطاع الخاص لأنه أجنبي كله، وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا".



وأكد أنه تم ضبط الميكنة الإقتصادية، والعملة، والأسعار، والدين والهيكل الاقتصادي، ويجب دفع القطاع الخاص بكل الطرق من قروض، وتخفيض ضرائب، وتسهيلات، وأراضي، وتقليل منافسة الدولة للقطاع الخاص.